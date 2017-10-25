Başarılı popçu Çağla, yeni yaşını önceki akşam sahne aldığı Gayrettepe Masquerade adlı mekanda kutladı. Güzel şarkıcı, aynı zamanda eşi olan menajeri Metin Korkmaz'ın doğum günü sürpriziyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. 30. yaşına giren şarkıcıyı, sanat dünyasından dostları yalnız bırakmadı.
Doğan SAVAŞ
Yeni yaşına sahnede girdi
Başarılı popçu Çağla, yeni yaşını önceki akşam sahne aldığı Gayrettepe Masquerade adlı mekanda kutladı. Güzel şarkıcı, aynı zamanda eşi olan menajeri Metin Korkmaz'ın doğum günü sürpriziyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. 30. yaşına giren şarkıcıyı, sanat dünyasından dostları yalnız bırakmadı.
Etiketler: Gayrettepe , Çağla
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Gazete
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