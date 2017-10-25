 ;
Yol Durumu
  1. Mutfakta da marifetli
  2. Neşeli kaçamak

Yeni yaşına sahnede girdi

Yeni yaşına sahnede girdi

Başarılı popçu Çağla, yeni yaşını önceki akşam sahne aldığı Gayrettepe Masquerade adlı mekanda kutladı. Güzel şarkıcı, aynı zamanda eşi olan menajeri Metin Korkmaz'ın doğum günü sürpriziyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. 30. yaşına giren şarkıcıyı, sanat dünyasından dostları yalnız bırakmadı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar