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Pamuk prenses

Pamuk prenses
Ceylan Çapa, Fransa'da çocukluğuna döndü. Geçtiğimiz gün Paris'e giden sosyetik güzel, dünyaca ünlü tema parkı Disneyland'da eğlenceli anlar yaşadı. Çapa'nın paylaştığı bu kareye takipçileri "Pamuk prenses gibisin" diye yazdı...
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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