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Ceylan Çapa, Fransa'da çocukluğuna döndü. Geçtiğimiz gün Paris'e giden sosyetik güzel, dünyaca ünlü tema parkı Disneyland'da eğlenceli anlar yaşadı. Çapa'nın paylaştığı bu kareye takipçileri "Pamuk prenses gibisin" diye yazdı...
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