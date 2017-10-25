Oyun zamanı

Başarılı oyuncu Özge Özberk, önceki gün oğlu Leo ile Vadistanbul AVM'de objektiflere takıldı. Sevilen oyuncu, kısa bir alışveriş turunun ardından oğluyla AVM'nin oyun katında eğlenceli anlar yaşadı. Anne ile oğlunun bu neşeli halleri de objektiflere böyle yansıdı.