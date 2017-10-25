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Mutfakta da marifetli

Mutfakta da marifetli
Yeni filmi 'Kayhan'ı 9 Şubat 2018'de hayranlarıyla buluşturmak için çalışan Şahan Gökbakar, mutfakta hünerlerini sergilemekten de geri kalmıyor. Daha önce sarma, simit, pide ve pizza pişiren ünlü komedyen önceki gün de kendi elleriyle ev poğaçası yaptı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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