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Maço Musti

Önceki gün eşi Emina’yla mutluluk pozları veren , ‘Her şeyin bir limiti var. Eşim oyunculukta bazı şeyleri abartmamalı’ çıkışı yaptı!

Maço Musti
Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde sorun yaşadıkları iddia edilen Emina ile Mustafa Sandal önceki gün Akmerkez'de mutluluk pozları verdi. Ülkesi Sırbistan'da başarılı bir popçu olan , "Ülkemde her ne kadar başarılı bir kariyerim olsa da Türkiye'de aileme zarar vermemek için ev hanımı olmayı tercih ettim" açıklaması yaptı.

Emina Sandal, bunları söylerken Musti'den farklı bir çıkış geldi. "Eşimi nerede ne zaman kıskanacağımı biliyorum" diyen ünlü popçu, "Peki ben oyuncu olsaydım ne olacaktı?" diye araya giren Emina Sandal'a "Her şeyin bir limiti var. Bazı şeyler abartılmamalı" diyerek maço yanını gösterdi.

ÖNCE AİLEM
Sırbistan'da çok ünlü olan Emina Sandal, Türkiye'de kariyerini elinin tersiyle itiyor. Eşi ve çocukları için burada şarkıcılık yapmaktan vazgeçen güzel sanatçı, ülkesinin ise önemli pop starları arasında…

Aydın HAMZA
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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