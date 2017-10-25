Maço Musti

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde sorun yaşadıkları iddia edilen Emina ile Mustafa Sandal önceki gün Akmerkez'de mutluluk pozları verdi. ÜlkesiSırbistan'da başarılı bir popçu olan Emina Sandal, "Ülkemde her ne kadarbaşarılı bir kariyerim olsada Türkiye'de aileme zararvermemek için ev hanımıolmayı tercih ettim" açıklaması yaptı.
Emina Sandal, bunları söylerken Musti'den farklı bir çıkış geldi. "Eşimi neredene zaman kıskanacağımıbiliyorum" diyen ünlü popçu, "Peki benoyuncu olsaydım neolacaktı?" diye araya giren Emina Sandal'a "Her şeyin bir limitivar. Bazı şeylerabartılmamalı" diyerek maço yanını gösterdi.
ÖNCE AİLEM
Sırbistan'da çok ünlü olan Emina Sandal, Türkiye'de kariyerini elinin tersiyle itiyor. Eşi ve çocukları için burada şarkıcılık yapmaktan vazgeçen güzel sanatçı, ülkesinin ise önemli pop starları arasında…
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