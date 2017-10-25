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Kürk kavgası

Reklam yapmak için köpeği ve kürküyle poz veren Çağla Şıkel, kavga çıkardı. Oyuncu Özge Özder, Şıkel’e sert çıkınca hayvanseverler ayaklandı. Ünlü model ise ‘Gerçek kürk değil’ dedi.

Kürk kavgası
Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün paylaştığı kareyle hayvanseverleri kızdırdı. Toy poddle cinsi sevimli köpeğiyle objektife poz veren Şıkel'in üzerindeki kürkü görenler, "Bu nasıl hayvanseverlik?" dedi. Tasarımcı Esra İnceefe'nin hazırladığı kürkün üzerinde İngilizce 'barış, sevgi' yazması ise hayvansever oyuncu Özge Özder'i küplere bindirdi. Şıkel ve İnceefe'yi topa tutan Özder, ikiliye şöyle seslendi:



Özder, kürk kullanan kişilere daha önce de tepki göstermişti.

'UTANIYORUM HEPİNİZDEN'
"Korkunç bir işkence ile elde edilen kürke barış ve sevgi yazmakla sempatik mi oldu şimdi o kürk! Sizin sevgiden, barıştan anladığınız şey masum bir hayvanın canlı canlı yüzülen kürkü mü? Her ne kürkü olursa olsun bir kürk firmasının reklamını köpekle ve 'sevgi, barış' mottoları ile yapmak nasıl bir mantıktır? Fotoğrafta kullandığınız o tatlı köpek bir tür şaka mıdır? Utanıyorum hepinizden!" Oyuncunun bu paylaşımıyla hayvanseverlerden Çağla Şıkel'e tepki yağdı. Ünlü model de "Sakin! Bana özel yapıldı. Kürk değil. Boşuna kudurmayın" dedi.


Şıkel, kürkünü giyip köpeğiyle bu pozu verince güzel modelin üzerindekini gerçek kürk sanan hayvanseverler ayaklandı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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