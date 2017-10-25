Kürk kavgası

Güzel model ve sunucu ÇağlaŞıkel, önceki gün paylaştığıkareyle hayvanseverlerikızdırdı. Toy poddle cinsi sevimliköpeğiyle objektife poz veren Şıkel'inüzerindeki kürkü görenler, "Bunasıl hayvanseverlik?" dedi. Tasarımcı Esraİnceefe'nin hazırladığı kürkün üzerinde İngilizce'barış, sevgi' yazması ise hayvansever oyuncuÖzge Özder'i küplere bindirdi. Şıkel ve İnceefe'yitopa tutan Özder, ikiliye şöyle seslendi:
Özder, kürk kullanankişilere daha önce detepki göstermişti.
'UTANIYORUM HEPİNİZDEN' "Korkunç bir işkence ile elde edilen kürkebarış ve sevgi yazmakla sempatik mi olduşimdi o kürk! Sizin sevgiden, barıştan anladığınız şey masum bir hayvanın canlı canlı yüzülen kürkü mü? Her ne kürkü olursa olsun bir kürk firmasının reklamını köpekle ve 'sevgi, barış' mottoları ile yapmak nasıl bir mantıktır? Fotoğraftakullandığınız o tatlı köpek bir tür şaka mıdır?Utanıyorum hepinizden!" Oyuncunun bu paylaşımıyla hayvanseverlerden Çağla Şıkel'e tepki yağdı. Ünlü model de "Sakin! Bana özel yapıldı.Kürk değil. Boşuna kudurmayın" dedi.
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