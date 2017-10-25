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Ev için alışveriş

Ev için alışveriş
Ünlü şarkıcı Mirkelam'la sosyetik sevgilisi Aysen Sabancı, önceki gün Akmerkez'deydi. İkili, dekorasyon mağazalarını gezerken objektiflere takıldı. Evleri için lamba bakan ikilinin bu halleri "Evlilik yakın galiba" dedirtti.

Aydın HAMZA
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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