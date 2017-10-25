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Çantası boyu kadar!

Çantası boyu kadar!
Hande Acar, "Kadınlar, küçük çantaya sığmaz" lafını çok ciddiye aldı. Sosyetik güzel, Miu Miu'nun 2018 koleksiyonundaki devasa kol çantasını görünce hemen kaptı. Acar, sınırlı sayıda üretilen çanta için kesenin ağzını açtı.

Acar, çantayı Türkiye'de ilk kullanan isim olmak için 15 bin TL'yi gözden çıkardı. Instagram'da hava atan sosyetik güzele "Kol çantası değil, bavul almışsın" esprileri yapıldı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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