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Alkışlık düet

Alkışlık düet
Sıla, kariyerinin 10. yıl kutlamalarının startını önceki akşam verdi. Ünlü şarkıcı, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği konserler kapsamında TİM Maslak Show Center'da sevenleriyle buluştu. "ON'dan Kalan" konserler serisinin ilkini gerçekleştiren 'ya konserinde şarkıcı Mabel Matiz de eşlik etti.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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