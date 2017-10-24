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Takipçiye ayar verdi

Takipçiye ayar verdi
Sempatik oyuncu Ezgi Mola, kendisine kaba bir yorum yapan takipçisine kibarca haddini bildirdi. Ünlü oyuncu, rengini açtığı saçlarıyla önceki gün fotoğrafını çekip paylaştı. Bunu gören bir takipçisi "Derhal eski rengine dönüyorsun, çok kötü" dedi.

Mola da "Yok, Sibel Hanım ben bu renkle devam ediyorum. Ama siz derhal üslubunuzu düzeltiyorsunuz. Aynı şeyleri sevmek zorunda değiliz, fikrinizi de sormuyorum zaten… Sevgiler" diyerek takipçisini engelledi. 'ya destek mesajları yağdı...
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