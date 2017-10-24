Takipçiye ayar verdi

Sempatik oyuncu Ezgi Mola,kendisine kaba bir yorum yapantakipçisine kibarca haddini bildirdi.Ünlü oyuncu, rengini açtığısaçlarıyla önceki gün fotoğrafınıçekip paylaştı. Bunu gören birtakipçisi "Derhal eski renginedönüyorsun, çok kötü" dedi.
Mola da "Yok, Sibel Hanımben bu renkle devam ediyorum.Ama siz derhal üslubunuzudüzeltiyorsunuz. Aynı şeylerisevmek zorunda değiliz,fikrinizi de sormuyorum zaten…Sevgiler" diyerek takipçisiniengelledi. Ezgi Mola'ya destekmesajları yağdı...
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