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Okçu Siren

Okçu Siren
Sosyetik tasarımcı Siren Ertan, geçtiğimiz gün aşkı Ersin Kayalar'la gittiği İskoçya'da okçuluğa merak sardı. Başlarda bocalayan Ertan, daha sonra her hedefi 12'den vurunca bu sporda kendini geliştirmeye karar verdi. Yaptığı başarılı atışların yer aldığı kağıtla gurur pozu veren tasarımcı, İstanbul'a döndüğünde okçuluk eğitimi alacak.
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