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Murat’ın meleği

Murat’ın meleği
Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, romantik prens çıktı. Yıldırım, önceki gün 29 yaşına giren Faslı eşi İmane Elbani'yi Almanya tatiline çıkardı.

Başarılı oyuncu, duygularını da instagram'da dile getirdi: "İyi ki doğdun meleğim… Mucizenin tesadüfte saklı olabileceğine kim inandırabilir beni? Sen mucizesin, tesadüf değil. İyi ki doğdun kalbim…"
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