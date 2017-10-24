Kıvanç&Başak A.Ş.

Rol aldığı dizi ve reklamlarda imajını stil danışmanı eşi Başak Dizer'e emanet eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu geleneğini son projesinde de bozmadı. 2008'de 'AşkıMemnu' dizisinde yakışıklı oyuncunun stil danışmanlığını üstlenen Dizer, 'Kurt Seyid veŞura'nın yanı sıra 'Cesur ve Güzel' dizisinde de Tatlıtuğ'un kostüm sorumlusu olmuştu. Yer aldığı her projede yapımcılara stil danışmanı olarak eşi Başak Dizer'in kadroda yeralmasını şart koşan ünlü oyuncu, son filmi 'Hadi Be Oğlum'da da bu kuralından şaşmadı.
Room andRumours adlıbutik mekanıda işleten BaşakDizer, iş disiplinive mütevazı tavırlarıylatakdirtopluyor. Dizer,moda konusundaTürkiye'ninyanı sıra Londrave Milano'daeğitim aldı.
DİZİLERİN ARANILAN İSMİ OLDU
Çekimleri Kaş'ta başlayan filmin kostümleri yine Dizer'e emanet. Tatlıtuğ'un desteğini moda konusundaki başarısı ve yeteneğiyleharmanlayan Dizer'in filmin stil danışmanlığını yapmak için 50 bin TL kazanacağı öğrenildi. Güzel stil danışmanı eşinin imajının yanı sıra 'Fi' dizisinin de styling'ini üstlendi. Dizer, stil çalışması için aylık 12 bin TL alıyor. Her projesiyle milyonları cebe indiren Kıvanç Tatlıtuğ gibi Başak Dizer'in de aynı sektörden yüksek ücretler alması, "Kıvanç-Başak aileşirketi" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.