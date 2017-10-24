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Kıvanç&Başak A.Ş.

Room and Rumours adlı butik mekanı da işleten , iş disiplini ve mütevazı tavırlarıyla takdir topluyor. Dizer, moda konusunda Türkiye’nin yanı sıra Londra ve Milano’da eğitim aldı.

Kıvanç&Başak A.Ş.
Rol aldığı dizi ve reklamlarda imajını stil danışmanı eşi Başak Dizer'e emanet eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu geleneğini son projesinde de bozmadı. 2008'de 'Aşkı Memnu' dizisinde yakışıklı oyuncunun stil danışmanlığını üstlenen Dizer, 'Kurt Seyid ve Şura'nın yanı sıra 'Cesur ve Güzel' dizisinde de Tatlıtuğ'un kostüm sorumlusu olmuştu. Yer aldığı her projede yapımcılara stil danışmanı olarak eşi Başak Dizer'in kadroda yer almasını şart koşan ünlü oyuncu, son filmi 'Hadi Be Oğlum'da da bu kuralından şaşmadı.


Room and Rumours adlı butik mekanı da işleten Başak Dizer, iş disiplini ve mütevazı tavırlarıyla takdir topluyor. Dizer, moda konusunda Türkiye'nin yanı sıra Londra ve Milano'da eğitim aldı.

DİZİLERİN ARANILAN İSMİ OLDU
Çekimleri Kaş'ta başlayan filmin kostümleri yine Dizer'e emanet. Tatlıtuğ'un desteğini moda konusundaki başarısı ve yeteneğiyle harmanlayan Dizer'in filmin stil danışmanlığını yapmak için 50 bin TL kazanacağı öğrenildi. Güzel stil danışmanı eşinin imajının yanı sıra 'Fi' dizisinin de styling'ini üstlendi. Dizer, stil çalışması için aylık 12 bin TL alıyor. Her projesiyle milyonları cebe indiren gibi 'in de aynı sektörden yüksek ücretler alması, "Kıvanç-Başak aile şirketi" dedirtti.

Takvim MAGAZİN/ÖZEL
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