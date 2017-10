Kıvanç&Başak A.Ş.

aldığı dizi ve reklamlarda imajını stil danışmanıedenbu geleneğini son projesinde de bozmadı.dizisinde yakışıklı oyuncunun stil danışmanlığını üstlenen Dizer,yanı sıradizisinde de Tatlıtuğ'un kostüm sorumlusu olmuştu. Yer aldığı her projede yapımcılara stil danışmanı olarak eşiünlü oyuncu, son filmida bu kuralından şaşmadı.Çekimleribaşlayan filmin kostümleri yine Dizer'e emanet. Tatlıtuğ'un desteğiniDizer'in filmin stil danışmanlığını yapmak içinöğrenildi. Güzel stil danışmanı eşinin imajının yanı sıraüstlendi. Dizer, stil çalışması içinalıyor. Her projesiyle milyonları cebe indiren Kıvanç Tatlıtuğ gibi Başak Dizer 'in de aynı sektörden yüksek ücretler alması,dedirtti.