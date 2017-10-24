 ;
Yol Durumu
  1. Bengü şov
  2. Heyecan zaman

Hızlı ve yakışıklı

Hızlı ve yakışıklı
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra ekstrem sporlara merakıyla da bilinen Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz hafta sonu pistlerin tozunu attırdı. Ünlü oyuncu, Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen Marmaris Rallisi'nde Red Bull pilotu Yağız Avcı ile bambaşka bir deneyim yaşadı. Co-pilotluk yapan Düzyatan, "Çok farklı bir deneyimdi. Çok hızlı ve eğlenceliydi" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar