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Hıyarlı cevap

Adı evli bir işadamıyla aşk dedikodularına karışan , kendisi için ‘Hak ettiğini buldu’ diyen eski eşine salatalıkla yanıt verdi!

Hıyarlı cevap
Adı İzmirli işadamı Nazım Torbaoğlu ile aşk dedikodularına karışan hatta işadamının evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a yanıt gecikmedi. Uçar, ünlü sunucu için "Allah insana hak ettiğini mutlaka bu dünyada veriyor. Ece'nin son kurbanı domatesçi Nazım" demişti.



Uçar'ın bu sözleriyle küplere binen , önceki gün instagram'da salatalık fotoğrafı paylaşıp "Herkese hak ettiği itinayla verilir. Çok yakında…" notu düştü. Bunun üzerine gözler eski eşini sosyal medyada yengesi Deniz Hamamcı ile çekiştiren Serkan Uçar'a çevrildi.
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