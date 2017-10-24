Hıyarlı cevap

Adı İzmirli işadamı Nazım Torbaoğluile aşk dedikodularınakarışan hattaişadamının evliliğininbitme nedeni olarakgösterilen EceErken'den eski eşiSerkan Uçar'a yanıtgecikmedi. Uçar, ünlüsunucu için "Allahinsana hak ettiğinimutlaka bu dünyadaveriyor. Ece'nin sonkurbanı domatesçiNazım" demişti.
Uçar'ın busözleriyle küplere binenEce Erken, önceki güninstagram'da salatalıkfotoğrafı paylaşıp"Herkese hak ettiğiitinayla verilir. Çokyakında…" notudüştü. Bununüzerine gözlereski eşini sosyalmedyadayengesi DenizHamamcı ileçekiştirenSerkanUçar'açevrildi.
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