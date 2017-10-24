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Heyecan zaman

Heyecan zaman
Başrollerini Elçin Sangu ile Barış Arduç'un paylaştığı 'Mutluluk Zamanı' filminin afişi görücüye çıktı. Farklı dünyalardan gelen heykeltıraş Ada () ile mükemmel bir hayatı olan Mert'in () tutku dolu hikayesini anlatan filmin afişi büyük beğeni topladı.
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