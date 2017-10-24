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Dövme sırrı çözüldü

Dövme sırrı çözüldü
Geçtiğimiz gün sol ön kaburgasındaki dövmeden sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın rahatsız olduğu için soluğu dövmecide aldığı iddia edilen Burcu Esmersoy, dedikodulara nokta koydu. Eski aşkının adının yazılı olduğu dövmeyi Japon balığı dövmesiyle kapattırdığı söylenen güzel sunucu, şöyle dedi:

"Dövmemde eski sevgilimin adı değil, Farsça 'dünya' yazıyordu. Dövmenin rengi zamanla solduğu için sıkıldım ve değiştirmeye karar verdim. Ben de Japonya'da çok bilinen Koi balığının dövmesini yaptırdım." Sunucu, ilişkisinde kıskançlık krizleri yaşandığı iddialarını da böylece çürütmüş oldu. Esmersoy, Suyabatmaz'la yaklaşık 2 aydır mutlu bir ilişki yaşıyor.
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