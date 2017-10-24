Dövme sırrı çözüldü

Geçtiğimiz gün sol ön kaburgasındaki dövmeden sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın rahatsız olduğu için soluğu dövmecide aldığı iddia edilen Burcu Esmersoy, dedikodulara nokta koydu. Eski aşkının adının yazılı olduğu dövmeyi Japon balığı dövmesiyle kapattırdığı söylenen güzel sunucu, şöyle dedi:
"Dövmemde eski sevgilimin adı değil,Farsça 'dünya' yazıyordu. Dövmeninrengi zamanla solduğu için sıkıldımve değiştirmeye karar verdim. Bende Japonya'da çok bilinen Koibalığının dövmesini yaptırdım." Sunucu, ilişkisinde kıskançlık krizleri yaşandığı iddialarını da böylece çürütmüş oldu. Esmersoy, Suyabatmaz'la yaklaşık 2 aydır mutlubir ilişki yaşıyor.
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