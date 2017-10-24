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‘Alnım ak başım dik’

‘Alnım ak başım dik’
Demet Akalın ile eşi Okan Kurt'un haciz olayıyla yaşadığı kötü günler geride kaldı. Kurt, dün sabah basın toplantısı düzenleyip usulsüz ödeme emrinin mahkemede iptal edildiğini söyledi. İşadamı, "Bu süreci eşimle birbirimize kenetlenerek atlattık. Kimseye borcum yok. Alnım ak, başım dik" diye konuştu.

Aydın HAMZA
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