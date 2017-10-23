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Sıradan bir gün

Sıradan bir gün
'Fi' dizisinin çekimlerinin başlamasıyla temposu artan Serenay Sarıkaya, hafta sonu annesi Ümran Sarıkaya'nın evinde enerji depoladı. Güzel oyuncu, omzuna konan annesinin papağanıyla dışarıyı izledi. Sarıkaya, bu anları "Annemin evinde ne kadar da sıradan bir gün" notuyla paylaştı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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