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Mutluluklar

Mutluluklar
Deneyimli gazeteci Tarkan Abdullahoğlu ile Esra Yılmaz önceki akşam Dosso Dossi Otel'deki düğünle hayatlarını birleştirdi. Abdullahoğlu'nun şahitliğini İzzet Yıldızhan yaptı. Yılmaz, N.R.C. Sposa tasarımı gelinliğiyle göz kamaştırırken Abdullahoğlu da Levon Kordonciyan imzalı smokiniyle çok şıktı. Biz de genç çifte Takvim magazin ekibi olarak mutluluklar diliyoruz.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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