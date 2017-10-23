Korku çemberi

İstinye'de lüks site içindeki evine takıntılıbir hayranının girmeye çalışmasıyla büyük korku atlatan Hadise, diken üstünde yaşıyor. Önceki gün 32. yaş gününü Levent'teki Jungle adlı mekanda kutlayan şarkıcı için mekana giriş ve çıkışta etten duvar örüldü. Hadise'yi gece boyuncayakın koruması adım adım takip etti. Takıntılı hayranı yüzünden sıkıntılı günler geçiren Hadise'ye sevenleri ise sürpriz yaptı. anlamlı hediye Sanatçının fan kulübü, şarkıcı için Balıkesirİlyaslar HatıraOrmanı'na 67 fidan dikti. Bu hediyeyle havalara uçan Hadise, "Ben desevenlerime teşekküretmek için 67 tane fidanbağışlıyorum" dedi.
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