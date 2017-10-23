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Korku çemberi

Sapık bir hayranının evine girmeye çalıştığı , önceki gece yaş gününü kutladığı mekanda etten duvar ördürdü

Korku çemberi
İstinye'de lüks site içindeki evine takıntılı bir hayranının girmeye çalışmasıyla büyük korku atlatan Hadise, diken üstünde yaşıyor. Önceki gün 32. yaş gününü Levent'teki Jungle adlı mekanda kutlayan şarkıcı için mekana giriş ve çıkışta etten duvar örüldü. 'yi gece boyunca yakın koruması adım adım takip etti. Takıntılı hayranı yüzünden sıkıntılı günler geçiren Hadise'ye sevenleri ise sürpriz yaptı. anlamlı hediye Sanatçının fan kulübü, şarkıcı için Balıkesir İlyaslar Hatıra Ormanı'na 67 fidan dikti. Bu hediyeyle havalara uçan Hadise, "Ben de sevenlerime teşekkür etmek için 67 tane fidan bağışlıyorum" dedi.



Doğan SAVAŞ
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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