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Güzel dönüş

Güzel dönüş
Güzel oyuncu Sedef Avcı, yıllar önce bıraktığı podyumlara geri döndü. Raisa&Vanessa'nın animasyon kahramanları Powerpuff Girls için tasarladıkları yeni koleksiyonları önceki gün Zorlu PSM'de görücüye çıktı. Powerpuff kızlarının uçarak davetlileri selamladığı ve Atiye'nin canlı performansıyla podyumda yer aldığı şov tam not aldı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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