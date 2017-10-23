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’dan dost jesti

Altay’dan dost jesti
Başarılı şarkıcı Altay'dan çocukluk arkadaşına jest... , "Küçük bir mekanım olsa, sahneye de sen çıksan" diyen dostunun önceki gün hizmete açtığı Kallavi Etiler adlı mekanda konser verdi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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