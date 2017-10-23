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Ali babanın çiftliği

İşadamı , oğlu Emre’nin yaş gününde evinin bahçesinde keçilerle oynadı.

Ali babanın çiftliği
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, ortanca oğlu Emre'nin yeni yaşını renkli bir partiyle kutladı. Ünlü işadamı, önceki gün Ortaköy'deki evinde düzenlenen parti için hiçbir masraftan kaçınmadı. Ağaoğlu, 13 yaşına giren oğlunun doğum gününde çocuklar gibi şendi. Bahçedeki hayvanlarla keyifli vakit geçiren , bir ara keçiyi kovalamaya başlayınca da ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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