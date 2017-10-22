Yoğun istek klibi

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Popçu Hadise, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Son albümündeki 'Sıfır Tolerans' şarkısına klip çekeceğinin müjdesini veren Hadise, "Önümüzdeki hafta klip çekimine başlıyoruz. Dinleyiciler en çok bu şarkıya klip istediği için ben de sevenlerimi kırmak istemedim"
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