 ;
Yol Durumu
  1. Şahan Gökbakar'dan Sen Olsan Bari yorumu
  2. Hediye siparişi

Yoğun istek klibi

Popçu Hadise, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Son albümündeki 'Sıfır Tolerans' şarkısına klip çekeceğinin müjdesini veren , "Önümüzdeki hafta klip çekimine başlıyoruz. Dinleyiciler en çok bu şarkıya klip istediği için ben de sevenlerimi kırmak istemedim"
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar