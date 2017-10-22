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Ağaçta çekim

Ağaçta çekim
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Youtube'da kendi adını taşıyan bir kanalı olan Yağtu'nun ağacın üzerinde video çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Ekrana ne zaman döneceği sorulan oyuncu, "Kısmet" demekle yetindi.

Aydın HAMZA
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