Suçları kabardı!

Yaşadıkları yasak aşkla büyük tepki çeken hem de hukuksal açıdan da suç işleyen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinden yine şoke eden bir haber geldi... İddiaya göre; Şallı, evli ve 2 çocuk babası olan işadamı sevgilisiyle geçtiğimiz günlerdeimam nikahı kıydı!
Gizlice kıyılan nikahın ardından Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya İstinye'de bir dairehediye etti. Eşi Gonca Hanım tarafından 40 milyon TL'lik tazminat davası açılan Uğur Akkuş'un imam nikahından sonra Ebru Şallı'yla bu evde birlikte yaşamayabaşladığı da iddialar arasında…
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