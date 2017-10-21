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Suçları kabardı!

Suçları kabardı!
Yaşadıkları yasak aşkla büyük tepki çeken hem de hukuksal açıdan da suç işleyen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinden yine şoke eden bir haber geldi... İddiaya göre; Şallı, evli ve 2 çocuk babası olan işadamı sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde imam nikahı kıydı!



Gizlice kıyılan nikahın ardından Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya İstinye'de bir daire hediye etti. Eşi Gonca Hanım tarafından 40 milyon TL'lik tazminat davası açılan Uğur Akkuş'un imam nikahından sonra 'yla bu evde birlikte yaşamaya başladığı da iddialar arasında…
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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