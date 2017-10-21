Suçları kabardı!

Evli ve 2 çocuk babası Uğur Akkuş’la yasak aşk yaşayan Ebru Şallı, önceki akşam işadamıyla Nişantaşı’ndaki bir oteldeydi. Olay çift, gazetecileri fark edince panikledi ve aksiyon filmlerini aratmayan bir kaçış gecesine imza attı