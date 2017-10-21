 ;
Yol Durumu
  1. Büyük değişim!
  2. Ağaçta çekim

Sinemaya göz kırptı

Sinemaya göz kırptı
Yalın, önceki akşam sevgilisi Hazal Emre ile Nişantaşı'ndaydı. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı, "Kışın albüm yapıp, yazın şarkılarımızı söylüyoruz'" dedi. , "Sinema filminde oynamak istiyorum'' diyerek de beyaz perdeye yeşil ışık yaktı.
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar