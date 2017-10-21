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'İsimsiz' maganda!

İsimsizler' adlı dizide rol alan , şöhret bunalımına erken girdi! Önceki akşam alkolün etkisiyle ayakta duramayan Güneş, muhabirimize saldırıp Doğan Savaş'a tehditler savurdu

İsimsiz maganda!
Özel bir kanalda ekrana gelen 'İsimsizler' adlı dizide rol alan Uğur Güneş'i hem şöhret hem de alkol çabuk çarptı! Sözde oyuncu, önceki akşam Nişantaşı'ndaki Barcode adlı mekanda iki kadınla görüntülendi. Alkolü bir hayli fazla kaçıran Güneş, flaşların patlaması ile bir anda şoke oldu. Ayakta durmakta dahi güçlük çeken , bir anda muhabirimize öfke saçtı.

Alkollü Güneş, muhabirimiz Doğan Savaş'a "Sen kimsin ulan, benim fotoğraflarımı çekemezsin" diyerek hakaret etti. Savaş'ın yakasına yapışarak fotoğrafları silmesi için tehditler savuran sözde oyuncudan sonra bu kez devreye mekanın güvenlikleri girdi. Bir güvenliğin elini belindeki silaha atması üzerine ise araya başkaları girdi ve olay sakinleştirildi.



​ELİNİ BELİNE ATTI
Muhabirimizin etrafını şehir eşkıyaları, işte böyle sardı!

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yalman G&#252;&#231; Yalman Güç

Çok görmeyin abiler.Çocuk meslekteki bazı büyüklerinden bellemiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2017 05:04
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