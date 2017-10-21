'İsimsiz' maganda!

Özel bir kanalda ekrana gelen 'İsimsizler'adlı dizide rol alan Uğur Güneş'i hem şöhrethem de alkol çabuk çarptı! Sözde oyuncu, öncekiakşam Nişantaşı'ndaki Barcode adlı mekandaiki kadınla görüntülendi. Alkolü bir hayli fazlakaçıran Güneş, flaşların patlaması ile bir andaşoke oldu. Ayakta durmakta dahi güçlük çekenUğur Güneş, bir anda muhabirimize öfke saçtı.
Alkollü Güneş, muhabirimiz Doğan Savaş'a"Sen kimsin ulan, benim fotoğraflarımıçekemezsin" diyerek hakaret etti. Savaş'ınyakasına yapışarak fotoğrafları silmesi içintehditler savuran sözde oyuncudan sonra bukez devreye mekanın güvenlikleri girdi. Birgüvenliğin elini belindeki silaha atması üzerineise araya başkaları girdi ve olay sakinleştirildi.
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Çok görmeyin abiler.Çocuk meslekteki bazı büyüklerinden bellemiş.
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