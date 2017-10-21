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Hayali gerçek oldu

Hayali gerçek oldu
, önceki akşam Zorlu Psm'de 'Yıldırım Gürses Şarkıları' albümünün lansman konserini verdi. Gecenin en büyük sürprizi ise Yıldırım Gürses ile Emre Altuğ düetiydi. Hologram tekniği ile Gürses ile düet yapan Altuğ, 'En büyük hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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