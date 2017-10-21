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'Ç'ocuk zamanı

Çocuk zamanı
AtV'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucu Murat Yıldırım, başrolünde yer aldığı 'İlk Öpücük' filminin galası için Bursa'daydı. Yıldırım'a Faslı eşi İmane Elbani de eşlik etti. Filmdeki çocuk oyuncuyu kucaklarına alıp böyle renkli görüntülere imza atan ünlü çift, "Murat ve güzel eşi için artık çocuk vakti gelmiş" yorumları yaptırdı.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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