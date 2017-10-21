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Cımbızlı yanıt!

Cımbızlı yanıt!
Son dönemde ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, önceki gün İstinye'deydi. Eşiyle alışveriş yapan Ortaç ve eşi, objektiflere mutluluk pozu verdi.

"Bakın ayrılmadık'' diyerek muhabirlerle şakalaşan , ekledi: "Ayrılık dışında bir konu merak ediyorsanız eğer 'Cımbız' adlı albümüm piyasaya çıktı. Heyecanlı ve yorgunum."
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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