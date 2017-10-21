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‘Ben sahada konuşurum’

‘Ben sahada konuşurum’
"Evli erkekler, çaktırmadan eşlerini aldatmalı" sözüyle olay yaratan Hülya Avşar, önceki akşam Tarabya'daydı. Gelen eleştirilerle ilgili tek kelime etmeyen Avşar Kızı, "Ben sahada konuşurum" dedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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