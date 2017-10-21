Adam gibi gitmeyi beceremedi

Sosyal medyada Baştürk'ü "Biriniz de bu adamın ve Edvina Sponza'nın bana yaptığı yanlışı yazsın. Yanlışın yapılış şeklini kaleme alsın. Ama ben 22 yıldır alışkınım bazı güçlü isimlerin korunmasına" diyen Demet Şener, ekledi:
"Aşka saygı duyarım. Keşke eşim başkasına aşık olsaydı da dürüstçe, adam gibi gitseydi. Ama onu da beceremedi. En azından o zaman değerdi bir şeylere.
DEMET ŞENER'DEN EDVİNA SPONZA'YA
METRES OLMAKTAN GURUR DUYACAK KADAR DÜŞÜK
Bugüne kadar İbo'nun kendisini aldattığı sosyetik Edvina Sponza için hep üzeri kapalı konuşan Demet Şener, dün sosyal medyada 500 bin TL'lik 'ikinci kadın' davası da açtığı Sponza'ya ilk kez bu kadar sert çıktı. Şener, sosyetik güzelin İbrahim Kutluay'la çekilen yasak aşk fotoğraflarını kendisine şoförü aracılığıyla yolladığını iddia etti.
Eski manken, "Şoförü bana fotoğrafları çocuklarımın okuldan döneceği servisi beklerken bıraktı, hem de defalarca" dedi. Demet Şener'in sosyal medyadaki isyanına takipçileri arka çıktı.
Demet Şener, bir takipçisinin yazdığı şu sözlerine alkışlı emojiler koyarak onay verdi: "Kadın, metres olmaktan gurur duyacak kadar düşükmüş ki size bile ulaşmış. Böyle bir kadını da eşiniz tercih ediyorsa o da kalite olarak o kadar düşükmüş. Sizi Allah kurtarmış."
Şener'in yorum yapan takipçisine teşekkür edip yine alkışlarla destek verdiği diğer cümleler ise şöyleydi: "Çaresiz ve zavallı biri varsa o da Demet Şener ve çocukları değil; diğer kadın ve onun çocuklarıdır. Bir de ona koşa koşa giden yine 2 çocuk babası adam... Gerçekten çok çaresiz olmalılar ki; her haltı yiyip sonra da bunu kadına postalamaya hak bilmişler. 1 senedir mahkemeyi meşgul eden, boşanmayı bedavaya getirmeye çalışan yine aynı adam."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.