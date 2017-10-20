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Şöhret kavgası!

, ülkemizde de albüm çıkarmak isteyince eşi Musti karşı çıktı. 9 yıllık evli çiftin, bu nedenle tartıştığı iddia edildi

Şöhret kavgası!
Mustafa Sandal'la Sırp asıllı eşi Emina Sandal'ın 9 yıllık evliliklerinde kriz yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İki oğulları olan çiftin geçtiğimiz hafta şiddetli bir kavgaya tutuştuğu öne sürüldü. Ünlü popçu, dedikoduları "Gayet mutlu bir evliliğimiz var. 14 yıldır her şey gayet güzel devam ediyor" diye yalanladı. Ancak iddiaların ardı arkası kesilmedi.


Çiftin arası, güzel yengenin albüm ısrarı nedeniyle açıldı ancak kavga, şimdilik tatlıya bağlandı.

'ÇOCUKLARIMIZLA İLGİLEN'
Ülkesinde çok ünlü bir şarkıcı olan 'la Musti'nin evliliğinin 'şöhret kavgası' nedeniyle sarsıldığı konuşuluyor. Yaz başında 'Daje' adlı albümünü çıkaran Emina Sandal'ın Türk müzik piyasasında da zirveye oynamak istediği öne sürüldü. Musti, eşine "Bu rekabete girmene gerek yok! Çocuklarımızla ilgilen" diye karşı çıkınca Emina da resti çekti...
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