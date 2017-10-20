Mustafa Sandal'la Sırp asıllı eşi Emina Sandal'ın 9 yıllık evliliklerinde kriz yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İki oğulları olan çiftin geçtiğimiz hafta şiddetli bir kavgaya tutuştuğu öne sürüldü. Ünlü popçu, dedikoduları "Gayet mutlu bir evliliğimiz var.14 yıldır her şey gayet güzel devamediyor" diye yalanladı. Ancak iddiaların ardı arkası kesilmedi.
Çiftinarası, güzelyengenin albümısrarı nedeniyleaçıldı ancak kavga,şimdilik tatlıyabağlandı.
'ÇOCUKLARIMIZLA İLGİLEN'
Ülkesinde çok ünlü bir şarkıcı olan Emina Sandal'la Musti'nin evliliğinin 'şöhret kavgası' nedeniyle sarsıldığı konuşuluyor. Yaz başında 'Daje' adlı albümünü çıkaran Emina Sandal'ın Türk müzik piyasasında da zirveye oynamak istediği öne sürüldü. Musti, eşine "Bu rekabete girmene gerekyok! Çocuklarımızla ilgilen" diye karşı çıkınca Emina da resti çekti...
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