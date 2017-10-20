Onur konuğu Meryem

Dünyaca ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun yeni koleksiyonu önceki gün Los Angeles'ta düzenlenen defileyle modaseverlerin beğenisine sunuldu. Kate Middleton'ın da modacısı olarak bilinen Moralıoğlu'nun defilesini Meryem Uzerli de en önden izledi.