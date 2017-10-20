Nil zamanı

Ada Pekkan'ın eski vokalisti Nil Karataş, artık kendi kanatlarıyla uçuyor. 'Gümbür Gümbür' adlı şarkısıyla adından söz ettiren genç popçu, her Çarşamba Dutluk adlı mekanda hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlanıyor…