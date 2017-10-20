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Nil zamanı

Nil zamanı
Ada Pekkan'ın eski vokalisti Nil Karataş, artık kendi kanatlarıyla uçuyor. 'Gümbür Gümbür' adlı şarkısıyla adından söz ettiren genç popçu, her Çarşamba Dutluk adlı mekanda hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlanıyor…
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