Kocaman destek

İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, tasarımcılığa soyundu. Sosyetik güzelin İpekyol için tasarladığı koleksiyon, önceki gün görücüye çıktı. Özilhan'ın mutluluğuna ve heyecanına eşi de ortak oldu.