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Kocaman destek

Kocaman destek
İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, tasarımcılığa soyundu. Sosyetik güzelin İpekyol için tasarladığı koleksiyon, önceki gün görücüye çıktı. Özilhan'ın mutluluğuna ve heyecanına eşi de ortak oldu.
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