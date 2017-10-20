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Hacı sorusu kaçırdı

Hacı sorusu kaçırdı
Sosyetik İdil Fırat, önceki gün Akmerkez'deydi. Fırat, objektifleri gülümseyerek selamladı. Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı için ideal gelin adayı olarak gördüğü sosyetik güzel, bu sorular karşısında utandı.

Basın mensupları tarafından açıklama yapması beklenen İdil Fırat'ın yüzü bir anda kızardı. Israrlı sorular karşısında ne yapacağını bilemeyen Fırat, ışık hızıyla kaçtı.

Aydın HAMZA
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