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  1. Onur konuğu Meryem
  2. Şöhret kavgası!

Dava zinciri

, Seren Serengil ve eski eşi Erhan Çelik’e dava açan ’e çocuklarının babasından tam destek. Mustafa Erdoğan, evliyken Ergen’in kendisini spor hocasıyla aldattığını iddia eden herkesle mahkemede hesaplaşacak.

Dava zinciri
Gülben Ergen'in evli işadamı Tolga Duğles'le yasak aşk yaşadığı iddiasıyla adeta savaş çıktı. Ergen, kendisini yuva yıkmakla suçlayan Yeşim Salkım ve Seren Serengil'e dava açtı. Sanatçıyla evli olduğu dönemde aldatıldığını iddia eden Erhan Çelik de davadan nasibini aldı. 'in açtığı dava dosyası, bu kez diğer eski eşi Mustafa Erdoğan'ı spor hocası Serkan Sakallığoğlu aldattığına dair çıkan haberlerle iyice kabardı!

ERDOĞAN DA DAVACI...
Bu iddialar üzerine gözlerin çevrildiği Erdoğan ise çocuklarının annesinin yanında durdu... Dün Ergen'in avukatı ise "Müvekkilimin son davasına eklenen isim Mustafa Erdoğan! Çocuklarının babası ile velayetten 'anne-baba' olarak ayrıca dava açtılar!" diye açıklama yaptı. Seren Serengil ise Ergen'in aldırdığı "Bulunduğum ortamda alkol ve uyuşturucu kullanamayacak" maddesinin yer aldığı koruma kararına "Ben hayatımda bırakın alkolü sigara bile kullanmadım. İş artık kişiliğime saldırı boyutuna geldi" diye tepki gösterip savcılığa Ergen için suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Serengil, Ergen'e yüklü miktarda da tazminat davası açıyor...



ESKİ EŞLER İTTİFAKI
Savaşa Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'ın da dahil olması şaşırttı. Ergen'in Erdoğan'la evliyken spor hocası Serkan Sakallıoğlu ile de yakınlaştığı iddiasının hemen ardından bu sürpriz kararı alması "Gülben ile Mustafa ittifakı" yorumları yaptırdı
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