Dava zinciri

Yeşim Salkım, Seren Serengil ve eski eşi Erhan Çelik’e dava açan Gülben Ergen’e çocuklarının babasından tam destek. Mustafa Erdoğan, evliyken Ergen’in kendisini spor hocasıyla aldattığını iddia eden herkesle mahkemede hesaplaşacak.
Gülben Ergen'in evli işadamı Tolga Duğles'le yasak aşk yaşadığı iddiasıyla adeta savaşçıktı. Ergen, kendisini yuva yıkmakla suçlayan Yeşim Salkım ve SerenSerengil'e dava açtı. Sanatçıyla evli olduğu dönemde aldatıldığını iddia eden Erhan Çelik de davadan nasibini aldı. Gülben Ergen'in açtığı dava dosyası, bu kez diğer eski eşi Mustafa Erdoğan'ıspor hocası Serkan Sakallığoğlualdattığına dair çıkan haberlerle iyice kabardı!
ERDOĞAN DA DAVACI...
Bu iddialar üzerine gözlerin çevrildiği Erdoğan ise çocuklarının annesinin yanında durdu... Dün Ergen'in avukatı ise "Müvekkilimin son davasınaeklenen isim Mustafa Erdoğan!Çocuklarının babası ile velayetten'anne-baba' olarak ayrıca davaaçtılar!" diye açıklama yaptı. Seren Serengil ise Ergen'in aldırdığı "Bulunduğum ortamda alkol veuyuşturucu kullanamayacak" maddesinin yer aldığı koruma kararına "Ben hayatımda bırakın alkolüsigara bile kullanmadım. İş artıkkişiliğime saldırı boyutuna geldi" diye tepki gösterip savcılığa Ergen için suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Serengil, Ergen'e yüklü miktarda datazminat davası açıyor...
ESKİEŞLERİTTİFAKI
Savaşa Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'ın da dahil olması şaşırttı. Ergen'in Erdoğan'la evliyken spor hocası Serkan Sakallıoğlu ile de yakınlaştığı iddiasının hemen ardından bu sürpriz kararı alması "Gülben ile Mustafa ittifakı" yorumları yaptırdı
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