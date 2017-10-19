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Türk Rambolar yoğun bakımda

Türk Rambolar yoğun bakımda
Yakışıklı oyuncular Burak Özçivit'le Kerem Bürsin, yeni filmleri 'Can Feda' için düğmeye bastı. TAFF ve BRK'S Yapımı filmde iki askeri canlandıracak olan ikili, rollerinin hakkını vermek için yoğun bakımda... Uzmanlardan silah ve yakın dövüş teknikleri eğitimi alan ünlü oyuncular, birkaç gün de kamp yaptı… Vatan için mücadele eden askerlerin hikayesinin işleneceği 'Can Feda'da ilk kez birlikte objektif karşısına geçecek olan Burak Özçivit'le Kerem Bürsin, birbirlerine de destek oluyor. Boks tutkusuyla bilinen ve uzun süre profesyonel eğitmenlerden yakın dövüş dersleri alan Bürsin, Özçivit'e bu konuda taktik veriyor. Günde ortalama 5 saat antrenman yapan ikili, sıkı bir diyet programı da uyguluyor.

KİLO VERİP KAS YAPTILAR
Protein ağırlıklı beslenen ünlü oyuncular, günde 2 buçuk litre su tüketiyor. İkilinin et, balık ve sebzeden oluşan diyet listesinde şekerden eser yok. Hamur işinden de uzak duran ünlü oyuncular, özel yapım protein karışımı içerek kaybettikleri enerjiyi geri kazanıyor… Bu arada kilo veren ikilinin kas oranı da büyük oranda arttı.

'le Kerem Bürsin, 4 gün sonra objektif karşısına geçecek. Geçtiğimiz günlerde basına servis edilen filmin afişi de ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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