Türk Rambolar yoğun bakımda

Yakışıklı oyuncular BurakÖzçivit'le Kerem Bürsin, yenifilmleri 'Can Feda' için düğmeyebastı. TAFF ve BRK'S Yapımı filmde ikiaskeri canlandıracak olan ikili, rollerininhakkını vermek için yoğun bakımda...Uzmanlardan silah ve yakın dövüşteknikleri eğitimi alan ünlü oyuncular,birkaç gün de kamp yaptı… Vatan içinmücadele eden askerlerin hikayesininişleneceği 'Can Feda'da ilk kez birlikteobjektif karşısına geçecek olan BurakÖzçivit'le Kerem Bürsin, birbirlerine dedestek oluyor. Boks tutkusuyla bilinen veuzun süre profesyonel eğitmenlerden yakındövüş dersleri alan Bürsin, Özçivit'e bukonuda taktik veriyor. Günde ortalama 5saat antrenman yapan ikili, sıkı bir diyetprogramı da uyguluyor.
KİLO VERİP KAS YAPTILAR Protein ağırlıklı beslenen ünlüoyuncular, günde 2 buçuk litre sutüketiyor. İkilinin et, balık ve sebzedenoluşan diyet listesinde şekerden eseryok. Hamur işinden de uzak duranünlü oyuncular, özel yapım proteinkarışımı içerek kaybettikleri enerjiyi gerikazanıyor… Bu arada kilo veren ikilinin kasoranı da büyük oranda arttı.
Burak Özçivit'le Kerem Bürsin, 4 gün sonra objektif karşısına geçecek. Geçtiğimiz günlerde basına servis edilen filmin afişi de ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı.
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