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Şans öpücüğü

Şans öpücüğü
Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'la Özge Gürel'i buluşturan 'İlk Öpücük' filmi önceki akşam görücüye çıktı. Kanyon AVM'de gerçekleşen galada ikiliyi, sevdikleri de yalnız bırakmadı.

Yıldırım'ın geçtiğimiz yıl evlendiği Faslı eşi İmane Elbani de gecede hazır bulundu. Elbani, Türkçe olarak "Çok heyecanlıyım. Murat çok iyi bir aktör. Filmi izledim; çok güzel olmuş. İyi şanslar aşkım benim" diyerek eşine şans öpücüğü verdi.


Türkçe dersleri alan İmane Elbani'nin eşine Türkçe iyi dileklerde bulunması Yıldırım'ı da çok şaşırttı.

Doğan SAVAŞ
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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