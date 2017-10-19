Şans öpücüğü

Atv'nin fenomen yarışması 'KimMilyoner Olmak İster?'in başarılısunucusu Murat Yıldırım'la ÖzgeGürel'i buluşturan 'İlk Öpücük' filmiönceki akşam görücüye çıktı. KanyonAVM'de gerçekleşen galada ikiliyi,sevdikleri de yalnız bırakmadı.
Yıldırım'ın geçtiğimiz yılevlendiği Faslı eşi İmane Elbani degecede hazır bulundu. Elbani, Türkçeolarak "Çok heyecanlıyım. Muratçok iyi bir aktör. Filmi izledim;çok güzel olmuş. İyi şanslar aşkımbenim" diyerek eşine şans öpücüğüverdi.
Türkçe derslerialan İmaneElbani'nineşine Türkçeiyi dileklerdebulunmasıYıldırım'ı daçok şaşırttı.
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