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Özcan operasyonu

, evlilik için gün sayarken eski aşkı Buse Narcı da soluğu dövmecide aldı. Narcı, ensesindeki ‘Özcan’ dövmesini melek figürü ile kapattırdı

Özcan operasyonu
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, yaklaşık 3 aylık hamile olan aşkı Feyza Aktan ile evlilik için gün sayarken eski sevgilisi Buse Narcı'dan ilginç bir hamle geldi. Geçtiğimiz yıla kadar Deniz'le 5 sene aşk yaşayan Narcı, önceki gün ensesinde bulunan ve 'Özcan' yazılı olan dövmesini melek kanadıyla kapattırdı.



Deniz'den ayrıldığı dönemde ensesindeki 'Özcan' yazan dövmenin aynı adı taşıyan merhum babasını kastettiğini söyleyen Buse Narcı'nın bu hamlesine bir anlam verilemedi. Güzel ıyuncunun, önceki gün yeni dövmesini instagram'da paylaşması da "Buse, geçmişe sünger çekti" dedirtti.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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