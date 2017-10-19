Deniz'den ayrıldığı dönemde ensesindeki 'Özcan' yazan dövmenin aynı adı taşıyan merhum babasını kastettiğini söyleyen Buse Narcı'nın bu hamlesine bir anlam verilemedi. Güzel ıyuncunun, önceki gün yeni dövmesini instagram'da paylaşması da "Buse, geçmişe sünger çekti" dedirtti.
Özcan operasyonu
Özcan Deniz, evlilik için gün sayarken eski aşkı Buse Narcı da soluğu dövmecide aldı. Narcı, ensesindeki ‘Özcan’ dövmesini melek figürü ile kapattırdı
Deniz'den ayrıldığı dönemde ensesindeki 'Özcan' yazan dövmenin aynı adı taşıyan merhum babasını kastettiğini söyleyen Buse Narcı'nın bu hamlesine bir anlam verilemedi. Güzel ıyuncunun, önceki gün yeni dövmesini instagram'da paylaşması da "Buse, geçmişe sünger çekti" dedirtti.
Etiketler: Özcan Deniz , Feyza Aktan
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Gazete
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