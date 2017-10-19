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Gururlu Zeynep!

Gururlu Zeynep!
Eylül'de ikinci kez anne olan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu. 28 yaşındaki 2009 Belçika Güzeli'nin sırrı ise normal doğum ve spor… Kızı Yeda'ya evde ve suda doğum yapan Zeynep Hanım, egzersizlerle de eski formuna kavuştu. Demirel, önceki gün de spor salonunda gurur pozu verdi.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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