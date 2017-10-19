Festival coşkusu

Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu 54. Antalya FilmFestivali için geri sayım başladı. Festivalde gösterime girecek olan filmlerin biletleri satışa çıkarçıkmaz Antalyalı sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. 21 Ekim'de başlayacak olan festivalde 'NeverLeave Me', 'Misafir', 'The FloridaProject', 'Angels Wear White', 'ScaryMother', 'Zor Bir Karar', 'HumanFlow' ve 'The Other Side of Hope' gibi filmler gösterime girecek.
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