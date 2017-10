Festival coşkusu

ana medya sponsoru olduğuiçin geri sayım başladı. Festivalde gösterime girecek olan filmlerinAntalyalı sinemaseverlerden büyük ilgi gördübaşlayacak olan festivalde ''Misafir','Angels Wear White','Zor Bir Karar',ve 'The Other Side of Hope' gibi filmler gösterime girecek.