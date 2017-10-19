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Festival coşkusu

Festival coşkusu
Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu 54. Antalya Film Festivali için geri sayım başladı. Festivalde gösterime girecek olan filmlerin biletleri satışa çıkar çıkmaz Antalyalı sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. 21 Ekim'de başlayacak olan festivalde 'Never Leave Me', 'Misafir', 'The Florida Project', 'Angels Wear White', 'Scary Mother', 'Zor Bir Karar', 'Human Flow' ve 'The Other Side of Hope' gibi filmler gösterime girecek.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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