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Eski eşler sahnede

Eski eşler sahnede
Emre Altuğ'a eski eşi Çağla Şıkel'den büyük destek… 7 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitiren Altuğ'la Şıkel, önceki akşam Zorlu PSM'de aynı sahneyi paylaştı. Altuğ'un 'Yıldırım Gürses Şarkıları' adlı yeni albümünün tanıtım konserinde Çağla Şıkel, eşine dansıyla eşlik etti. Oğulları Kuzey ve Uzay'ın heyecanla izlediği ikili, hem performansları hem de dostluklarıyla alkış aldı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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