Burcu utandı

Aradığı aşkı sosyetik Berk Suyabatmaz'da bulan Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye'de alışverişteydi. Spor şık halleriyle dikkat çeken ünlü sunucu, ilişkisini soran gazetecilere "Bunları konuşmaktan utanıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki her şey çok güzel" dedi. Esmersoy'un utangaç tavırları beden diline de yansıdı.