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Aşk 'Hadise'si

Aşk Hadisesi
Sosyetik playboy Hakan Sabancı'nın aşk hayatındaki hızına yetişilemiyor. Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra çapkınlıkta gaza basan Sabancı, geçtiğimiz yıl Hadise'yle kısa süreli bir aşk yaşamıştı. Popçuyla aşkı çabuk biten işadamı, aralarında yabancı güzellerin de olduğu pek çok isimle kaçamak yaptı.

Sabancı, son 10 günde ise 3 güzelle anılarak aşk rekorunu kırdı. Eliz Sakuçoğlu'yla aşk yaşayan çapkın işadamının geçtiğimiz günlerde eski aşkı Lara Surol'a döndüğü iddia edildi. Yeni dedikodulara göre , Hadise ile gizli gizli görüşmeye başladı. Hatta ikili, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir restoranda baş başaydı.



10 GÜNDE 3 SEVGİLİ
'yla aşk yaşarken eski sevgilisi Lara Surol'a döndüğü öne sürülen Sabancı'nın şimdi de Hadise'yle yeniden yakınlaştığı konuşuluyor.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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