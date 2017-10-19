Aşk 'Hadise'si

Sosyetik playboy HakanSabancı'nın aşk hayatındaki hızınayetişilemiyor. Aslışah Alkoçlar'danayrıldıktan sonra çapkınlıkta gaza basanSabancı, geçtiğimiz yıl Hadise'yle kısasüreli bir aşk yaşamıştı. Popçuyla aşkıçabuk biten işadamı, aralarındayabancı güzellerin de olduğupek çok isimle kaçamak yaptı.
Sabancı, son 10 günde ise 3güzelle anılarak aşk rekorunu kırdı.Eliz Sakuçoğlu'yla aşk yaşayan çapkınişadamının geçtiğimiz günlerde eskiaşkı Lara Surol'a döndüğü iddia edildi.Yeni dedikodulara göre Hakan Sabancı,Hadise ile gizli gizli görüşmeyebaşladı. Hatta ikili, geçtiğimiz günEtiler'deki bir restoranda baş başaydı.
10 GÜNDE 3 SEVGİLİ Eliz Sakuçoğlu'yla aşk yaşarken eski sevgilisi Lara Surol'a döndüğü öne sürülen Sabancı'nın şimdi de Hadise'yle yeniden yakınlaştığı konuşuluyor.
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