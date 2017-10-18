Yerli Dallas!

Barcelonalı çapkın futbolcu Arda Turan'la sosyetik güzel Aslıhan Doğan'ın ilişkisi yalancı çoban hikayesine döndü. Yaklaşık 3 yıl boyunca bir dargın bir barışık yaşadıkları aşkı geçtiğimiz ay biten ikili, "Ayrıldık" dese de magazin kulislerinde konuşulanlara göre işin aslı hiç de göründüğü gibi değil. Doğan'la ayrıldığını instagram'ın hikaye bölümünde yaptığı paylaşımla duyuran Arda Turan'ın adı hemen ardındanÖzge Ulusoy'la anılmıştı.
YENİDEN BARIŞTILAR!
Turan ve Ulusoy cephesinden bu iddialara bir yanıt gelmezken Aslıhan Doğan'ın da eski aşkı dünyaca ünlütasarımcı Elie Saab'ın oğlu CelioSaab'a geri döndüğü öne sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iki iddia günlerce konuşuldu. Herkes Aslıhan'la Arda'nın aşk hayatında olup bitenlere anlam vermeye çalışırken ikilinin yakın çevresinden alınan bilgilere göre aşkın devam ettiği öğrenildi.
UTANIP SAKLIYORLAR...
İddiaya göre çapkın futbolcuyla evlenme şartıyla barışan sosyetik güzelin ünlü futbolcunun evlilik tarihini sürekli ertelemesi nedeniyle ilişki bitti. Bir anlık sinirle ayrılıkkararı alan ikili, öfkesi dinince birbirlerinden kopamadıklarını anladı ve gizli gizli İspanya'da görüşmeye başladı. İlişkileri boyunca defalarca kez ayrılıp barışan ünlü çiftin yakınçevresinden utandığı için de barışma kararını sır gibi sakladığı öğrenildi. Birliktelikleri yılan hikayesine dönen ikilinin bu kez nikah masasına oturup oturamayacağını ise zaman gösterecek.
ADI ÖZGE'YLE ANILMIŞTI
Arda Turan'ın adı Aslıhan Doğan'dan ayrılır ayrılmaz Özge Ulusoy'la aşk dedikodularına karıştı. İddiaya göre Turan'la Ulusoy, bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi.
ESKİ AŞKINA DÖNMÜŞTÜ
Defalarca kez Turan'la ayrılıp barışan Doğan'ın eski aşkı Celio Saab'a döndüğü öne sürülmüştü. Turan'a Saab'la nispet yaptığı konuşulan Doğan, görünüşe göre başarılı oldu…
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ŞİMDİ YAPMAYACAK NE ZAMAN YAPACAK? ELEŞTİRENLER KIZANLAR EMİNİMKİ AYNI DURUMDA OLSALAR DAHA FAZLASINI YAPARLARDI..KISKANÇLIĞA GEREK YOK.. ARDA NIN SORUNU DENGEYİ BULAMAMASI..TÜRKÜZ BİZ. YA HEP YA HİÇ.. TÜRKİYENİN EN YETENEKLİ FUTBOLCUSU SERGEN DE AYNIYDI..YAPACAK BİŞİ YOK..BİZ BUYUZ
sonra bu adamdan futbol bekle hey babam ne günlere kaldı bu memleket
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