Taş değil KAYA attı

Eski eşi ve kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu tarafından aldatılan HülyaAvşar, açıklamalarıyla hemcinslerini kızdırdı. Programında "Erkeklerçaktırmadan eşlerini aldatırsaevlilikleri uzun sürer" diyen Avşar Kızı'na ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.
GÖZLER HÜLYA'DA... Deniz Akkaya'nın cahilliklesuçladığı sanatçıya Demet Akalın da ağır bir göndermede bulundu. Akalın'dan Hülya Avşar'a "Sanırım herkesinaynı kaderi yaşamasını istiyor" yorumu geldi. Akalın, sosyal medyada "Hülya Avşar, 'Ben aldatılmanın acısını çektiysem tüm kadınlar da çekmeli' diye düşünüyor" şeklinde yorum yapan bir kişiye "Bravo, son noktayıkoymuşsun" diye yanıt vererek Avşar Kızı'na taş değilkaya fırlatmış oldu!
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