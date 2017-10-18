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Taş değil KAYA attı

’ın ‘Evli erkekler arada çapkınlık yapabilir’ sözüne Akalın, ‘Kendi aldatıldı diye herkes aynı acıyı çeksin istiyor’ yorumu yaptı

Taş değil KAYA attı
Eski eşi ve kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu tarafından aldatılan Hülya Avşar, açıklamalarıyla hemcinslerini kızdırdı. Programında "Erkekler çaktırmadan eşlerini aldatırsa evlilikleri uzun sürer" diyen Avşar Kızı'na ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.



GÖZLER HÜLYA'DA...
Deniz Akkaya'nın cahillikle suçladığı sanatçıya da ağır bir göndermede bulundu. Akalın'dan 'a "Sanırım herkesin aynı kaderi yaşamasını istiyor" yorumu geldi. Akalın, sosyal medyada "Hülya Avşar, 'Ben aldatılmanın acısını çektiysem tüm kadınlar da çekmeli' diye düşünüyor" şeklinde yorum yapan bir kişiye "Bravo, son noktayı koymuşsun" diye yanıt vererek Avşar Kızı'na taş değil kaya fırlatmış oldu!

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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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